Что такое побег из каких частей он состоит что такое почка как различаются почк?? какое строение имеет имеет вегативная почка чем отличаются вегеративные от вегативных как происходит рост побега в длинну какие виды листор...

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Почка - зачаток побега растения Почки различаются по видам: 1. Цветковая почка на однолетнем побеге. 2. Листовая почка. 3. Верхушечная или терминальная цветковая почка. 4. Спящая почка Вегетативная почка Снаружи покрыта почечными чешуями. Они защищают почку от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В лупу на продольном срезе хорошо заметен зачаточный стебель, на верхушке которого располагается конус нарастания (образовательная ткань) на зачаточном стебле расположены зачаточные листья в пазухах который находятся очень мелкие зачаточные почки ( их можно разглядеть только в лупу) Вегетативные почки несут только зачатки листьев, а генеративные - несут зачатки цветков или соцветий В длину побег растет за счет деления клеток в конусе нарастания верхушечной почки. Там находятся клетки образовательной ткани (верхушечной меристемы) . У Злаковых растений еще дополнительно наблюдается вставочный рост за счет деления клеток вставочной меристемы, находящейся у оснований междоузлий побегов. Виды листорасположения: ОЧЕРЕДНОЕ, СУПРОТИВНОЕ, МУТОВЧАТОЕ