Если в резисторе протекает ток I = 50 мА, а его величина 100 Ом, то напряжение на резисторе и его мощность составят …..В и …..Вт ?
Физика
Если в резисторе протекает ток I = 50 мА, а его величина 100 Ом, то напряжение на резисторе и его мощность составят …..В и …..Вт ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=I*R=0,05*100=5 В P=U*I=5*0,05=0,25 Вт
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