Если в резисторе протекает ток I = 50 мА, а его величина 100 Ом, то напряжение на резисторе и его мощность составят …..В и …..Вт ?

Физика

Если в резисторе протекает ток I = 50 мА, а его величина 100 Ом, то напряжение на резисторе и его мощность составят …..В и …..Вт ?

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