Скажите на эти слова каждому 5-4 омоним

Қазақ тiлi
Скажите на эти слова каждому 5-4 омоним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъезд разъезд разъест поопоррмра пррраимраи привориаворим оприораомри ирамоаиомиаи ораолмралрмра аоримоармо аормиоа армапи аоримориам арим аримра рамира римар раимра иар арм ар
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