Длина ленты равна 20 метров Сколько метров составляет половина ленты четверти одн?? пятая одна десятая

Математика
Длина ленты равна 20 метров Сколько метров составляет половина ленты четверти одн?? пятая одна десятая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина ленты 20/2=10м четверть ленты 20/4=5м одна пятая ленты 20/5=4м одна десятая ленты 20/10=2м
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