Помогииииите пожалуйстаупростить нужно

Математика
Помогииииите пожалуйстаупростить нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(tg²a-sin²a)*ctg²a ()*() sin²a()*() синусы сократятся cos²a() раскроем скобки 1-cos²a=cos²a-sin²a-cos²a=sin²a
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