Помогите пожалуйста! ( столбиком)

Математика
Помогите пожалуйста! ( столбиком)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно правильно!!!!!!!
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