Цена товара понизилась на 20%, затем повысилась на 10% и стала стоить 550 тенге. Какова первоначальная цена товара?
Математика
Цена товара понизилась на 20%, затем повысилась на 10% и стала стоить 550 тенге. Какова первоначальная цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20%-10%=10%(на 10% цена понизилась) тоесть нам нужно найти первоночальную стоимость -это= 550+10%, чтобы эо сделать нам нудно узнать 10% 2) (550/100)*90%= 495 3) 550-495=55(мы нашли 10%) теперь прибавляем эти 10% с стоимости от которой отняли 10% 4) 550+55=605 605=100% проверяем: 55*10=605 Ответь:первоночальная стоимость равна 605
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