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Запиши числа : 9 6 5 8 увеличь их на 1 и запиши
Математика
Запиши числа : 9 6 5 8 увеличь их на 1 и запиши
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