Запиши числа,начиная с числа 8 , при делении которых на 5 в остатке получается 0,1,2,3,4.

Математика
Запиши числа,начиная с числа 8 , при делении которых на 5 в остатке получается 0,1,2,3,4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8 умножить на 5 = 40 40+1=41 40+2=42 40+3=43 40+4=44
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