Запиши что такое покой

Литература
Запиши что такое покой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Покой - это когда вокруг тихо и вам никто не мешает. Покой - это когда  мороз не морозит и не даёт людям холода.  Покой - это когда дети и все, кто младше вас, не мешают вам и вашим делам. 
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