Запиши что такое покой
Литература
Запиши что такое покой
Ответ(ы):
Гость:
Покой - это когда вокруг тихо и вам никто не мешает. Покой - это когда мороз не морозит и не даёт людям холода. Покой - это когда дети и все, кто младше вас, не мешают вам и вашим делам.
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