Запиши глаголы которые имеют близкое значение парами. определи вид каждого глаго??а. Образец: лететь (н.в.) - полететь (с.в.) отдать дарить закрыть перевезти ложиться запереть мыть заходить говорить обижать помогать включить ...

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Запиши глаголы которые имеют близкое значение парами. определи вид каждого глаго??а. Образец: лететь (н.в.) - полететь (с.в.) отдать дарить закрыть перевезти ложиться запереть мыть заходить говорить обижать помогать включить отдавать запирать вымыть подарить закрывать лечь помочь обидеть сказать перевозить зайти включить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тдать- отдавать; дарить-подарить; закрыть- закрывать; перевезти- перевозить; ложиться- лечь; запереть- запирать; мыть-вымыть; заходить-зайти, говорить-сказать; обижать- обидеть; помогать-помочь; включить- включать
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