Запиши глаголы, распределяя их в колонки по спряжениям. Как будешь рассуждать? В к??ком лице и числе даны глаголы? Смотришь, считает, играем, стоишь, строите, пишем, дремлет, спит, прыгаем, думаешь, светит, чистите, ищите, плы...

Русский язык

Запиши глаголы, распределяя их в колонки по спряжениям. Как будешь рассуждать? В к??ком лице и числе даны глаголы? Смотришь, считает, играем, стоишь, строите, пишем, дремлет, спит, прыгаем, думаешь, светит, чистите, ищите, плывём. Выдели окончания, подчеркни в них гласные "спорящие" е или и. Обозначь в словах ударение

Автор: Гость