Запиши глаголы, распределяя их в колонки по спряжениям. Как будешь рассуждать? В к??ком лице и числе даны глаголы? Смотришь, считает, играем, стоишь, строите, пишем, дремлет, спит, прыгаем, думаешь, светит, чистите, ищите, плы...
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Запиши глаголы, распределяя их в колонки по спряжениям. Как будешь рассуждать? В к??ком лице и числе даны глаголы? Смотришь, считает, играем, стоишь, строите, пишем, дремлет, спит, прыгаем, думаешь, светит, чистите, ищите, плывём. Выдели окончания, подчеркни в них гласные "спорящие" е или и. Обозначь в словах ударение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спр.)Смотришь-смотреть- Е-значит 1 спр.-2 л. ед.ч. Считает-считать-А-значит 1 спр.-3 л,ед. ч. 2 спр.)Чистите-чистить-И-значит 2 спр.-2 л. мн.ч
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