Запиши множество делителей и множество кратных числа 22
Математика
Запиши множество делителей и множество кратных числа 22
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Делители:2,11 Кратные:22,44,66,8
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