Выведите на экран значение логического выражения, которое принимает значение true, если треугольник со сторонами a, b, cявляется равнобедренным, и false – в противном случае.

Информатика
Выведите на экран значение логического выражения, которое принимает значение true, если треугольник со сторонами a, b, cявляется равнобедренным, и false – в противном случае.
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