Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника, две стороны которого ??авны 27 и корень 295.
Алгебра
Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника, две стороны которого ??авны 27 и корень 295.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R описанной около прямоугольника окружности =1/2 его диагонали (диагональ) ²= 27²+295 =1024 √1024 =32 (диагональ) R =32 : 2 =16
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