Запиши не менее 3 участников круговорота веществ в природе - разрушителей
Окружающий мир
Запиши не менее 3 участников круговорота веществ в природе - разрушителей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саранча, колорадский жук, тля, моль.
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