Запиши обозначения асех лучей на чертеже

Математика
Запиши обозначения асех лучей на чертеже
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Гость:
А какой чертёж аааааааааааааааааааа
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