Запиши предложение заменяя ушествительные в скобках на прилогательные .Кенгуру-сумка животное.

Русский язык
Запиши предложение заменяя ушествительные в скобках на прилогательные .Кенгуру-сумка животное.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кенгуру - сумчатое животное.  Слово "прилагательные" пишется через а. Это правило чередования в корнях  лаг-лож:)
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