Запиши предложение заменяя ушествительные в скобках на прилогательные .Кенгуру-сумка животное.
Русский язык
Запиши предложение заменяя ушествительные в скобках на прилогательные .Кенгуру-сумка животное.
Ответ(ы):
Гость:
Кенгуру - сумчатое животное. Слово "прилагательные" пишется через а. Это правило чередования в корнях лаг-лож:)
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