В бочке 100л бензина.Есть две пустые ёмкасти:одна 30 л,на 70 л.Как отмерить 10 л, 50 л
Математика
В бочке 100л бензина.Есть две пустые ёмкасти:одна 30 л,на 70 л.Как отмерить 10 л, 50 л
Ответ(ы):
Гость:
70-30-30=10л из полной 70л отливаем два раза по 30л. 30+30+30 выливаем в 70 л. 90-70=20л осталось в 30 литровой ёмкости 70 выливаем обратно в 100л. 20 заливаем в 70 и ещё набираем30л добавляем к 20 получаем 50л.
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