ЗАПИШИ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСКРИПЦИИ:второй звук в слове ЯМА;

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ЗАПИШИ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСКРИПЦИИ:второй звук в слове ЯМА;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я имеет 2 звука й и а
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