Запиши произведение двенадцатого чётного числа и седьмого нечётного вычисли зна??ение этого произведения

Математика
Запиши произведение двенадцатого чётного числа и седьмого нечётного вычисли зна??ение этого произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 × 13 = 312 как то так
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