Запиши слова из списка продуктов еще раз но в три столбика:: по слову- указателю,ко??орое можно подставить.орфограммы подчеркивай .макороны, вермишель,кукурузные хлопья,масло,молоко сметана,сливки,кефир,творог.Они,Они,Она

Русский язык

Запиши слова из списка продуктов еще раз но в три столбика:: по слову- указателю,ко??орое можно подставить.орфограммы подчеркивай .макороны, вермишель,кукурузные хлопья,масло,молоко сметана,сливки,кефир,творог.Они,Они,Она

Автор: Гость