Запиши слова из списка продуктов еще раз но в три столбика:: по слову- указателю,ко??орое можно подставить.орфограммы подчеркивай .макороны, вермишель,кукурузные хлопья,масло,молоко сметана,сливки,кефир,творог.Они,Они,Она
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Запиши слова из списка продуктов еще раз но в три столбика:: по слову- указателю,ко??орое можно подставить.орфограммы подчеркивай .макороны, вермишель,кукурузные хлопья,масло,молоко сметана,сливки,кефир,творог.Они,Они,Она
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они - макароны, кукурузные хлопья, сливки она - вермишель, сметана он -кефир, творог оно - масло, молоко
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