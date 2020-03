Расставь слова в правильном порядке. Запиши предложения. will, toboggan, he, Saturday, next. ride bikes, Billy, and, his friend, will, tomorrow. in, park, the, Jill, badminton, will, play. won’t, he, hide-and-seek, play, hi...

Английский язык

Расставь слова в правильном порядке. Запиши предложения. will, toboggan, he, Saturday, next. ride bikes, Billy, and, his friend, will, tomorrow. in, park, the, Jill, badminton, will, play. won’t, he, hide-and-seek, play, his, friends, with. to, Russia, Tom, will, summer, go, next. a, snowman, she, make, will, funny, winter, in.

Автор: Гость