Друзья помогите написать - 3 предложения из примыкания в управление, 3 предложения из управления в примыкание и 3 предложения согласование в управление. Срочно!

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Друзья помогите написать - 3 предложения из примыкания в управление, 3 предложения из управления в примыкание и 3 предложения согласование в управление. Срочно!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Управление в примыкание: 1. Александр смотрел на картину и замирал от восторга. - Александр смотрел на картину и восторженно замирал. 2. У Гриши закружилась голова и он с испугом зашептал: "Мама, мне страшно." - У Гриши закружилась голова и он испуганно зашептал: "Мама, мне страшно." 3. Я иду за нею молча, с осторожностью, заботясь чтобы она не замечала меня. - Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня. Из согласования в управление: 1. В дождливый летний день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей стоянке Тарасу. - В дождливый летний день я подходил к светлому озеру, к знакомому сторожу стоянки рыбака Тарасу. 2. Задумался Алеша над деловыми словами, всю дорогу домой молчал. - Задумался Алеша над словами деда, всю дорогу домой молчал.  3. Заслышав людские шаги, он запаниковал и начал думать, куда спрятаться. - Заслышав шаги человека, он запаниковал и начал думать, куда спрятаться.
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