Когда был нарушен Амасийский договор?
История
Когда был нарушен Амасийский договор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амасийский договор фактически становился барьером на пути к объединению Грузии, так как ни Иран, ни Турция этого не допустили бы. В 1578 году турки нарушили Амасийский договор и, почти все Закавказье (в том числе и Грузия), были для Ирана потеряны, так как иранский шах с судьбоносной фамилией Худабенде был не состоянии сдержать османов.
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