Найти смежные углы если 1) из них 17 раз больше второго их градуные меры относятя ка?? 19:26

Геометрия
Найти смежные углы если 1) из них 17 раз больше второго их градуные меры относятя ка?? 19:26
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+26=45 180 делить на 45=4 4*19=76 4*26=104 --------------------- Проверка 76+104=180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от следующих слов все возможные однокоренные слова есть составьте таблицу
Ответить
Русский язык
Друзья помогите написать - 3 предложения из примыкания в управление, 3 предложения из управления в примыкание и 3 предложения согласование в управл...
Ответить
Биология
Прудовик дышит a)легкими B) жабрами C)через ротовое отверстие D)через поверхность кожи
Ответить
История
Когда был нарушен Амасийский договор?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение :-sin x= cos x
Ответить