Найти смежные углы если 1) из них 17 раз больше второго их градуные меры относятя ка?? 19:26
Геометрия
Найти смежные углы если 1) из них 17 раз больше второго их градуные меры относятя ка?? 19:26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+26=45 180 делить на 45=4 4*19=76 4*26=104 --------------------- Проверка 76+104=180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Друзья помогите написать - 3 предложения из примыкания в управление, 3 предложения из управления в примыкание и 3 предложения согласование в управл...
Биология