Образуйте от следующих слов все возможные однокоренные слова есть составьте таблицу
Русский язык
Образуйте от следующих слов все возможные однокоренные слова есть составьте таблицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение, движущийся, подвижный, двигаться, подвижно; Брошюра, брошюрный; Душа, одушевляющий, душевный, одушевлять, душевно; Чары, чарующий, очаровывать, очаровательно; Бледный, бледность, бледнеть, бледно; Долгий, долгота, долгий, долго; Вязать, вяжущий, вязание, вязано; Болтать, болтающий, болтовня; Держать, держащий, держание, поддержка.
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