Образуйте от следующих слов все возможные однокоренные слова есть составьте таблицу

Русский язык
Образуйте от следующих слов все возможные однокоренные слова есть составьте таблицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение, движущийся, подвижный, двигаться, подвижно;  Брошюра, брошюрный; Душа, одушевляющий, душевный, одушевлять, душевно;  Чары, чарующий, очаровывать, очаровательно;  Бледный, бледность, бледнеть, бледно;  Долгий, долгота, долгий, долго;  Вязать, вяжущий, вязание, вязано;  Болтать, болтающий, болтовня;  Держать, держащий, держание, поддержка. 
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