Запиши слова,обозначающие приближение птицы,коня,рыбы,змеи
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Запиши слова,обозначающие приближение птицы,коня,рыбы,змеи
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Прилететь, прискакать, приплыть, приползти
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