Помогите выделить грамматическую основу: 1) Чужбина- калина, родина- малина 2) лес и вода- родные брат и сестра. 3) Моё любимое время года- весна 4) жгуч мороз трескучий 5) Апрель- месяц первых цветов и последнего снега 6) Май-...

Русский язык

Помогите выделить грамматическую основу: 1) Чужбина- калина, родина- малина 2) лес и вода- родные брат и сестра. 3) Моё любимое время года- весна 4) жгуч мороз трескучий 5) Апрель- месяц первых цветов и последнего снега 6) Май- пора быстрых перемен

Автор: Гость