Сочинение на тему ..Сыновья Тараса Бульбы " 6-10 СТРОК Или больше

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Повесть Н. Гоголя «Тарас Бульба» - это повесть о героическом народе, На судьбе трех главных героев – Тараса Бульбы и его сыновей, Остапа и Андрия, показана жизнь всего казачества. Остап и Андрий были сыновьями одного из самых прославленных и отважных казаков-атаманов в Сечи – Тараса Бульбы. Отец воспитывал их обоих одинаково, отправил их в бурсу, для того, чтобы те выросли, стали мужественнее, образованнее. Оба сына, и Остап и Андрий, когда выросли, стали сильными, жаждущими сражений и подвигов казаками. Но огромные различия были в этих кровных братьях, и эти различия крылись в их характерах. Остап уже в бурсе стал проявлять свой отважный, твердый характер. Он не любил учиться, и несколько раз бежал из академии обратно, в Сечь. И только угрозы отца отправить его в монастырь заставили Остапа прилежно учиться. Также, он был отличным товарищем, никогда не предавал своих, терпел все наказания. Он имел добродушный нрав, но был лишен гибкости ума. В отличие от старшего брата, Андрий был «имел чувства несколько живее и как-то более развитые. «Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна другим чувствам». Это чувство – любовь. Оно рано закралось в душу героя. Однажды встретив прекрасную девушку, он влюбился в нее без памяти. В будущем это сыграет трагическую роль в судьбе Андрия.. Вота )))