Решение задачи? красных шаров 138 синих шаров 56 зелёных шаров мы не знаем сколько ?но на 127 шаров меньше чем красных и синих .

Математика

Решение задачи? красных шаров 138 синих шаров 56 зелёных шаров мы не знаем сколько ?но на 127 шаров меньше чем красных и синих .

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