Решение задачи? красных шаров 138 синих шаров 56 зелёных шаров мы не знаем сколько ?но на 127 шаров меньше чем красных и синих .

Математика
Решение задачи? красных шаров 138 синих шаров 56 зелёных шаров мы не знаем сколько ?но на 127 шаров меньше чем красных и синих .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(138+56)-127 вот такое решение хочешь распиши по действиям
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