Запиши слова ПОПУГАЙ, ХУДЕНЬКИ, ОБЕДАЮ , КОЛОКОЛЬЧИК, ЗЕРКАЛО, РАЗДЕЛЯЯ ИХ ДЛЯ ПЕРЕНОСА.

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Запиши слова ПОПУГАЙ, ХУДЕНЬКИ, ОБЕДАЮ , КОЛОКОЛЬЧИК, ЗЕРКАЛО, РАЗДЕЛЯЯ ИХ ДЛЯ ПЕРЕНОСА.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-пу-гай, ху-день-кий, обе-даю,ко-ло-коль-чик, зер-ка-ло.
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