Запиши слова ПОПУГАЙ, ХУДЕНЬКИ, ОБЕДАЮ , КОЛОКОЛЬЧИК, ЗЕРКАЛО, РАЗДЕЛЯЯ ИХ ДЛЯ ПЕРЕНОСА.
Русский язык
Запиши слова ПОПУГАЙ, ХУДЕНЬКИ, ОБЕДАЮ , КОЛОКОЛЬЧИК, ЗЕРКАЛО, РАЗДЕЛЯЯ ИХ ДЛЯ ПЕРЕНОСА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-пу-гай, ху-день-кий, обе-даю,ко-ло-коль-чик, зер-ка-ло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Перевидите пожалуйста очень надо "Розу щетают как королева цветов. они бывают ра??ных видов: алые, белые, розовые и т.д. Отличительной чертой р...
Математика