Запиши слова в два столбика в зависимости от орфограммы, которая есть в слове
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Запиши слова в два столбика в зависимости от орфограммы, которая есть в слове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улыбка( улыбаться) - 2 столбик лодка (лодочки) - 2 столбик весна (вёсны) -1 столбик стрела (стрелы) - 1 столбик зерно (зёрна) - 1 столбик Плохое качество не видно многих слов.
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