Запиши слова в три столбика :буфетчик,забойщик,каменщик,барабанщик,водопроводчик,газетчик,пулемётчик,фонарщик, обманщик, мебельщик ,ракетчик.
Русский язык
Запиши слова в три столбика :буфетчик,забойщик,каменщик,барабанщик,водопроводчик,газетчик,пулемётчик,фонарщик, обманщик, мебельщик ,ракетчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буфетчик забойщик водопроводчик газетчик каменщик пулемётчик ракетчик барабанщик фонарщик обманщик мебельщик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Цена товара повысилась с 84р до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара, Мне надо действие и ответ!
Литература