Запиши слова в три столбика :буфетчик,забойщик,каменщик,барабанщик,водопроводчик,газетчик,пулемётчик,фонарщик, обманщик, мебельщик ,ракетчик.

Русский язык
Запиши слова в три столбика :буфетчик,забойщик,каменщик,барабанщик,водопроводчик,газетчик,пулемётчик,фонарщик, обманщик, мебельщик ,ракетчик.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буфетчик           забойщик                            водопроводчик газетчик             каменщик                            пулемётчик ракетчик             барабанщик                            фонарщик                             обманщик                             мебельщик  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среди дпнных фигур найдите те,
Ответить
Математика
Цена товара повысилась с 84р до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара, Мне надо действие и ответ!
Ответить
Алгебра
Посмотрите пожалуйста мне нужно точное решение
Ответить
Литература
Выпиши слова и сочетания слов, которые поэт использует для характеристики предск??зателя
Ответить
Английский язык
ДОБАВЬТЕ К ГЛАГОЛАМ В СКОБКЕ -ed ИЛИ -ing He gets very(to depress) when he listens to heavy metal . Young people are(to interest) in learning m...
Ответить