Запиши словрсочетания в два столбика в зависимости от прав ил написания имен прилагательных. ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, загадочный шум, чудесное путешествие, живо...
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Запиши словрсочетания в два столбика в зависимости от прав ил написания имен прилагательных. ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, загадочный шум, чудесное путешествие, живой уж, овощной магазин, крошечный котенок, отличный чертеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик:чудный день,шинный завод,чудесное путешествие,живой уж. 2 столбик:ручной щегол.вечный огонь,конечная остановка,удачный ответ,загадочный шум,овощной магазин,крошечный котёнок,отличный чертёж.
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