Запиши словрсочетания в два столбика в зависимости от прав ил написания имен прилагательных. ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, загадочный шум, чудесное путешествие, живо...

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Запиши словрсочетания в два столбика в зависимости от прав ил написания имен прилагательных. ручной щегол, чудный день, вечный огонь, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, загадочный шум, чудесное путешествие, живой уж, овощной магазин, крошечный котенок, отличный чертеж.

Автор: Гость