Напишите текст- рассуждение на тему " милосердие " ( используйте: во-первых , вл-вторых , в-третьих ) СРОЧНО НУЖНО

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Милосердие это слово пришло к нам с древних времен . Когда у людей была вера не в деньги и богатства , они не искали благо в корысти , они просто верили в Бога. Во - первых милосердие является добродетель к тем кто в этой жизни попал в сложные ситуации, например пригласить себе тех кто остался без жилья или нуждаться в крыше над головой . Во - вторых это помощь которая проявляется от чистого сердца и без выгоды для себя, к этому относиться пожертвования, еда для бездомного или помощь вещами для тех кто нуждается в этом, а так же медикаменты . В-третьих дела милосердия лучше всего творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказывается милость, не мог поблагодарить и другие люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть зачтено на небе, так как дающий получил уже награду на земле.