Напишите текст- рассуждение на тему " милосердие " ( используйте: во-первых , вл-вторых , в-третьих ) СРОЧНО НУЖНО
Русский язык
Напишите текст- рассуждение на тему " милосердие " ( используйте: во-первых , вл-вторых , в-третьих ) СРОЧНО НУЖНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Милосердие это слово пришло к нам с древних времен . Когда у людей была вера не в деньги и богатства , они не искали благо в корысти , они просто верили в Бога. Во - первых милосердие является добродетель к тем кто в этой жизни попал в сложные ситуации, например пригласить себе тех кто остался без жилья или нуждаться в крыше над головой . Во - вторых это помощь которая проявляется от чистого сердца и без выгоды для себя, к этому относиться пожертвования, еда для бездомного или помощь вещами для тех кто нуждается в этом, а так же медикаменты . В-третьих дела милосердия лучше всего творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказывается милость, не мог поблагодарить и другие люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть зачтено на небе, так как дающий получил уже награду на земле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика