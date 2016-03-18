Напечатать минимальное четное число, большее введенного N, которое является квадратом. (Pascal)
Информатика
Напечатать минимальное четное число, большее введенного N, которое является квадратом. (Pascal)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin var n:=ReadInteger('n='); var m:=Trunc(sqrt(n)); if Odd(m) then Inc(m); while sqr(m)<=n do m+=2; Writeln(sqr(m),' = ',m,' * ',m) end. Тестовое решение: n= 4563242 4571044 = 2138 * 2138
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