Помогите... Используя данные, АОЕ=114, найдите величину угла АВЕ, если О- центр окружности.
Геометрия
Помогите... Используя данные, АОЕ=114, найдите величину угла АВЕ, если О- центр окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. <AOE-центральный (т.к. О-центр), а <ABE-вписанный, и они опираются на одну и ту же дугу окружности, то <AOE=2<ABE=114 градусов, тогда <ABE=114:2=57 градусов. Ответ: <ABE=57 градусов.
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