Наречие среди слов других частей речи
Русский язык
Наречие среди слов других частей речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только рядом с глаголом (глагольное примыкание)
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