ПОМОГИТЕ "Лодка поплыла в след за плотом, когда плот был на расстоянии 12км от неё, и через 4ч она догнала плот. Скорость плота 2км/ч. Чему равна скорость лодки" СПАСИБО)))

Математика
ПОМОГИТЕ "Лодка поплыла в след за плотом, когда плот был на расстоянии 12км от неё, и через 4ч она догнала плот. Скорость плота 2км/ч. Чему равна скорость лодки" СПАСИБО)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 км : 4 час = 3 км/час (V=S:t)  (скорость, с какой лодка догоняла плот)(или разность скоростей) 3 км/час+2 км/час=5 км/час (скорость лодки) Ответ: скорость лодки равна 5 км/час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему уравнений х+у=4 3/х-1/у=1
Ответить
Геометрия
Площадь трапеции равна 288 см^2 основания относиться как 4÷5 высота 3,2 дм вычислить о??нование
Ответить
Геометрия
Площадь трапеции равна 288 см^2 основания относиться как 4÷5 высота 3,2 дм вычислить о??нование
Ответить
Геометрия
Помогите... Используя данные, АОЕ=114, найдите величину угла АВЕ, если О- центр окружности.
Ответить
Русский язык
Наречие среди слов других частей речи
Ответить