ПОМОГИТЕ "Лодка поплыла в след за плотом, когда плот был на расстоянии 12км от неё, и через 4ч она догнала плот. Скорость плота 2км/ч. Чему равна скорость лодки" СПАСИБО)))
Математика
ПОМОГИТЕ "Лодка поплыла в след за плотом, когда плот был на расстоянии 12км от неё, и через 4ч она догнала плот. Скорость плота 2км/ч. Чему равна скорость лодки" СПАСИБО)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 км : 4 час = 3 км/час (V=S:t) (скорость, с какой лодка догоняла плот)(или разность скоростей) 3 км/час+2 км/час=5 км/час (скорость лодки) Ответ: скорость лодки равна 5 км/час
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