ПОМОГИТЕ "Лодка поплыла в след за плотом, когда плот был на расстоянии 12км от неё, и через 4ч она догнала плот. Скорость плота 2км/ч. Чему равна скорость лодки" СПАСИБО)))

Математика

ПОМОГИТЕ "Лодка поплыла в след за плотом, когда плот был на расстоянии 12км от неё, и через 4ч она догнала плот. Скорость плота 2км/ч. Чему равна скорость лодки" СПАСИБО)))

Автор: Гость