Площадь трапеции равна 288 см^2 основания относиться как 4÷5 высота 3,2 дм вычислить о??нование

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Формула для нахождения площади трапеции: Sabcd=*CH. Пусть BC=4x, тогда AD=5x и Sabcd=288см^2=4,5х*32см=>х=288см^2:4,5:32см=2см, тогда BC=4*2см=8см и AD=5*2см=10см. Ответ: BC=8см; AD=10см.