Запиши в кружок сколько может быть жильцов в каждом домике а затем засели все этажи2 3 5,4 7 3,6 8 7,9 8 4.

Математика

Запиши в кружок сколько может быть жильцов в каждом домике а затем засели все этажи2 3 5,4 7 3,6 8 7,9 8 4.

Автор: Гость