Запиши в виде выражения объём спортзала имеющего форму прямоугольного параллеле??ипеда высота от которого равна 5 метров длина 20 метров а ширина-a метров

Математика

Запиши в виде выражения объём спортзала имеющего форму прямоугольного параллеле??ипеда высота от которого равна 5 метров длина 20 метров а ширина-a метров

Автор: Гость