Запиши в виде выражения объём спортзала имеющего форму прямоугольного параллеле??ипеда высота от которого равна 5 метров длина 20 метров а ширина-a метров

Математика
Запиши в виде выражения объём спортзала имеющего форму прямоугольного параллеле??ипеда высота от которого равна 5 метров длина 20 метров а ширина-a метров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V прямоугольного параллепипеда = a*20*5
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