Запиши выражение и найди его значение: сумма чисел a и 2 при a=30;57;9

Математика
Запиши выражение и найди его значение: сумма чисел a и 2 при a=30;57;9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При а=30 30+2=32 при а=57 57+2=59 при а=9 9+2=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
747:9+103×3+38реши по действиям
Ответить
Русский язык
3. Укажите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 1) его дом 2) почки зеленеют 3) роскошно одеты 4) трёх пальм 5) нет прав...
Ответить
Русский язык
Какой инфинитив(неопред.форма глагола) у слова не хочет
Ответить
Обществознание
Какое знание следует считать истиным? В какой мере оно доступно познающему человеку? Какими способами достигаются истиные знания?
Ответить
Математика
В каждой из двух коробок одинаковое число игрушек Сколько игрушек в одной коробке если всего 12 игрушек
Ответить