Запиши выражение и найди его значение: сумма чисел a и 2 при a=30;57;9
Математика
Запиши выражение и найди его значение: сумма чисел a и 2 при a=30;57;9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При а=30 30+2=32 при а=57 57+2=59 при а=9 9+2=11
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