Запиши выражения и вычисли их значения. 1) к 8 прибавить разность чисел 12 и 7. 2) Из чи??ла 16 вычесть сумму чисел 3 и 6.
Математика
Запиши выражения и вычисли их значения. 1) к 8 прибавить разность чисел 12 и 7. 2) Из чи??ла 16 вычесть сумму чисел 3 и 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 + (12 - 7) = 8 + 5 = 13 2) 16 - (3 + 6) = 16 - 9 = 7
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