Запиши выражения и вычисли их значения. 1) к 8 прибавить разность чисел 12 и 7. 2) Из чи??ла 16 вычесть сумму чисел 3 и 6.

Математика

Запиши выражения и вычисли их значения. 1) к 8 прибавить разность чисел 12 и 7. 2) Из чи??ла 16 вычесть сумму чисел 3 и 6.

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