Запиши выражения ,у которых первое число- трехзначное,и найди их значения. Если вы??ажение со знакомыми числами записать невозможно, поставь прочерк.

Математика

Запиши выражения ,у которых первое число- трехзначное,и найди их значения. Если вы??ажение со знакомыми числами записать невозможно, поставь прочерк.

Автор: Гость