Запиши выражения ,у которых первое число- трехзначное,и найди их значения. Если вы??ажение со знакомыми числами записать невозможно, поставь прочерк.

Математика
Запиши выражения ,у которых первое число- трехзначное,и найди их значения. Если вы??ажение со знакомыми числами записать невозможно, поставь прочерк.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
890.891+100.000=990.890
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