СРОЧНОООО Даны вектора a {-1;-1;-2} b {1;1;2} c {3;0;0}. Найти координаты вектора d=a-2b+c

Математика
СРОЧНОООО Даны вектора a {-1;-1;-2} b {1;1;2} c {3;0;0}. Найти координаты вектора d=a-2b+c
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