Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 на какомрасстояние друг от друга будутэ...
Математика
Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 на какомрасстояние друг от друга будутэти поезда через 6 ч после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50+55=105 км/ч - скорость удаления105*6=630 км будет между ними через 6 часовили 50*6=300 км проехал первый за 6 ч55*6=330 км проехал второй за 6 ч300+330=630 км расстояние м/ду ними
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