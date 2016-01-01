Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 на какомрасстояние друг от друга будутэ...

Математика

Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 на какомрасстояние друг от друга будутэти поезда через 6 ч после начала движения

Автор: Гость