Играют веселые дельфины подчеркнуть главные члены предложения

Русский язык
Играют веселые дельфины подчеркнуть главные члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дельфины-подлежащее играют-сказуемое
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