Пожайлуста срочно, даю нормально баллов) cos(3pi/2+a)/1-cos2a. Задание-упростить ("а"-альфа)
Алгебра
Пожайлуста срочно, даю нормально баллов) cos(3pi/2+a)/1-cos2a. Задание-упростить ("а"-альфа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sina/(sin²a+cos²a-cos²a+sin²a)=sina/(2sin²a)=1/(2sina)
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